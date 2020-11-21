صورة نادرة.. فيروز ست بيت شاطرة بـ"تغسل الصحون"

تحتفل اليوم جارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها الـ85، حيث إنها من مواليد 21 فبراير عام 1935.

وعلى مدار مشوارها الفني الطويل، قدمت الفنانة فيروز عددًا كبيرًا من الأغنيات والمسرحيات الغنائية بصحبة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، والتي وصلت شهرتها لدول العالم العربي والغربي.

وتُعد الفنانة فيروز أيقونة الغناء، ورمزًا لدولة لبنان الشقيقة، حيث غنت للحب والحياة والأوطان.

وتزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت الملحن زياد الرحباني، و"هالي"، الذي أصيب بمرض أقعده عن الحركة، وابنتهما "ليال"، التي توفيت عام 1988، والمخرجة "ريما".

وفي صورة نادرة للفنانة فيروز، ظهرت وهى تقف في المطبخ تقوم بغسل الأطباق، حيث عُرف عنها في بداية حياتها الزوجية اعتمادها على نفسها كأي ربة بيت، وعمل كل مايخص أعمال المنزل بيدها دون الاستعانة بأحد.

وانفصلت فيروز عن الفنان عاصي الرحباني، بعد سنوات طويلة من الزواج والنجاح الأسري والفني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما معاً في عالم الغناء الذى وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

ووُلدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والداها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وفى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

وكان الفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاؤها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

وقدمت الفنانة فيروز ما يزيد على 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في ثلاثة أفلام سينمائية هي "بياع الخواتم"، و"سفر برلك"، و"بنت الحارس".