في عيد ميلاده.. إيهاب توفيق مطرب بدرجة دكتور في عالم الغناء

«إيهاب أحمد توفيق.. آيوة.. بوسطة»، من أشهر جمل بداية فترة التعسينيات في عالم الغناء، والتي جاءت خلال نهاية فيديو كليب «مراسيل مراسيل»، وظهر وقتها المطرب الشاب إيهاب توفيق، وهو يتسلم تلغرافا باسمه الثلاثي الحقيقي، الأمر الذي جعل الجمهور يتعرف عليه ويرتبط به لمرونة الألحان والكلمات والتصوير: «آه منها النار قايدة وقايدة.. والقلب احتار ولا فيش فايدة.. معلش يا قلبي النار.. شوقك هو اللي اختار.. وصبرنا ليالي طوال آآآه ولا فيش فايدة».

توفى شقيقه بشكل مفاجئ بعد ارتفاع درجات حرارته

ولد إيهاب توفيق قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، وحيدا لأبويه بعد وفاة شقيقه بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ، وهو ابن 13 عاما، ومن ثم حصل الصغير على الرعاية والاهتمام من أسرته التي لمست فيه عشقه للموسيقى، وترديده لمقاطع من أغنيات عمالقة الفن أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وتعلّم العزف على آلة العود وهو في الثامنة من عمره.

ودرس إيهاب توفيق، بمعهد الموسيقى التي تخرج منها بتفوق، وأصبح معيدا بها، وحصل على رسالة الدكتوراه عام 2002، وفي بداية خطواته نحو عالم الغناء، ودخل مسابقة لاكتشاف المواهب، وفاز بها بعدما أشاد به وقتها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

بدأ النجم إيهاب توفيق، مشواره الفني قبل نهاية الثمانينيات بالمشاركة في ألبوم يضم عددا من الأصوات الشابة، وقدم وقتها أغنية «أسمراني»، ونجحت بشكل كبير، لينطلق بعدها بألبوم غنائي تحت اسم «إكمني»، ليتبعها بعد ذلك على مدار مشواره الفني بما يزيد عن 20 ألبوما غنائيا، أبرزها «رسمتك، وعدى الليل، وسحراني، وحبك علمني»، بالإضافة إلى عدد من ألبومات الأغاني الدينية منها «إلا رسول الله، ارحنا يابلال».

وفي عالم الفيديو كليب، استطاع إيهاب توفيق أن يترك بصمته بالأغاني المصورة التي حققت نجاحا بسبب الطريقة التي يتم التصوير بها، والتي تعتمد غالبيتها على قصة درامية، منها «عامل عملة، أكتر من كده إيه، سامحني، ملهمش في الطيب، سحراني، عدى الليل، تترجى فيا، الأيام الحلوة».

عام 2020 توفى والده بعد اندلاع حريق بالمنزل

على مستوى الحياة الأسرية كان الفنان إيهاب توفيق، يعد أشهر عازب في الوسط الفني حتى بداية الألفية الجديدة، وقرار زواجه عام 2007، وإنجابه 3 أبناء منهم توأمين، يعانون من مرض نادر.

وفي ظل الفرحة التي كان يعيشها وإطلاق أغنياته الناجحة ومشاركته في عدد من الأغاني الوطنية أبرزها «تسلم الأيادي، مبروك على مصر، أوبريت الحلم العربي»، وقع حادث مأساوي في بداية عام 2020؛ إذ اندلع حريق بـ«الفيلا» التي يقطنها بسبب «الدفاية» ومصرع والده، بعد 6 أعوام من وفاة والدته، التي ارتبط بها بشدة بعد صراع مع المرض.