ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بسوهاج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

فقد تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من «عامل» بأنه حال استقلاله دراجة نارية «دون لوحات معدنية»، رفقة صهره «عامل- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا» بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة المركز اعترضهما 3 أشخاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية وهددهما أحدهم بسلاح ناري ولدى مقاومة الثاني له أطلق تجاهه عيار ناري فأصابه بقدمه اليمنى واستولوا على الدراجة النارية وهربوا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم «3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز – لاثنين منهم معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم «بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة باستخدام الدراجة والسلاح المضبوطين وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه.. وتم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجة النارية المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.