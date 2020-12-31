براءة رامز جلال ومدير mbc من سرقة فكرة «رامز تحت الأرض»

قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة الفنان رامز جلال ومدير قناة mbc، من اتهامهما بالاعتداء على الملكية الفكرية في برنامج المقالب الرمضاني «رامز تحت الأرض».

وكانت محكمة جنح العجوزة، نظرت الدعوى التي أقامتها كاتبة، ادعت فيها أن رامز جلال والقناة اعتدوا على حقوق الملكية الفكرية، واستغلوا فكرة خاصة بها، وقدموها في برنامج رامز تحت الأرض، في موسم رمضاني سابق، ثم قضت بعدم الاختصاص وبإحالتها للمحكمة الاقتصادية، التي أصدرت الحكم المتقدم.