إغلاق 14 مركزا للدروس الخصوصية و 9 مقاه في 24 ساعة بكفر الشيخ 

نفذت محافظة كفر الشيخ، حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي المخالفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء.

وقاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، بعاصمة المحافظة، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من القيادات الشرطية.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية في المنطقة الواقعة بجوار دوران 47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولي، وشدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق القانون بكل حزم ، حفاظا على صحة المواطنين، و غلق مراكز الدروس الخصوصية، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا، من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقاد الحملة أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حيث جرى غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم،مما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

فيما قرر محافظ كفر الشيخ، غلق 9 مقاهٍ ومطاعم ومحلات لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهراً كاملاً، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامات والجوانتيات، كما أغلقت المقاهي لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، إضافة لزيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، إلى جانب تعدي محال على الشوارع الرئيسية، جاء ذلك خلال جولة لمحافظة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

وشملت جولة المحافظ ونائبه، حي الأوقاف الجديد، وتم غلق عدد من المقاهي والمطاعم، وشارع المصنع، كما تفقد عدد من الشوارع بحي سخا، ومنطقة غرب مدينة كفر الشيخ، وأغلق عدد من المقاهي بشارع الجامعة، وبشارع صلاح سالم، كما تفقد عدد من شوارع حي الأوقاف القديم، ولم يكتف محافظ كفر الشيخ بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والكافتريات بل شملت كافتيريا بداخلها صالة لممارسة بعض الألعاب، ولاحظ عدم تهوية المكان، وتواجد عدد كبير من الشباب دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.

وشدد على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيداً بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظاً على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.

كما ناشد أولياء أمور الطلاب، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.