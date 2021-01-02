محافظ كفر الشيخ: 222 عمارة لحل مشكلة حاجزي الشقق منذ 17 سنة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة بحث المشاكل والبت في حلها، ومن بينها المشكلة التي يعاني منها المئات من حاجزي الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ، منذ أكثر من 17 سنة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات له اليوم السبت، إنه يزف بشرى لحاجزي تلك الوحدات، بأن الجهة المنفذة للمشروع تسلمت الأرض بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ في الأعمال الإنشائية، مثل دق الخوازيق، والشروع في تجهيز الأرض للبناء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم إنشاء 222 عمارة سكنية على الأراضي التي تم تحديدها، إضافة لتحديد قطعتي أرض أخريين، لإقامة وحدات سكنية أخرى، لإنهاء المشكلة تماماً، موجهاً الشكر للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة، لوضع حد لتلك المشكلة، وإنهاء معاناة المواطنين.

وأعلن "نور الدين"، في وقت سابق، عن قرب حل مشكلة الإسكان الاجتماعي، التي دامت أكثر من 17 سنة، مؤكداً أن مساحات الأراضي التي سيقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي تمت الموافقة عليها، لتنتهي مشكلة حاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه يفضل عدم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحل مشكلة الإسكان الإجتماعي، إلا بعد وصول المعدات للموقع، الذي تمت الموافقة عليه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للمحافظة، مشيراً إلى أن الشركة المسئولة عن التنفيذ تسلمت بالفعل الأرض، كما يجري حالياً حل مشاكل الإسكان الأخرى بمختلف مراكز المحافظة.