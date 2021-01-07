ترامب في مرمى القضاء العراقي بسبب قاسم سليماني

أصدرت محكمة تحقيق في العاصمة العراقية «بغداد»، اليوم، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس ورفاقه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحلت في يوم 3 يناير الماضي، الذكرى الأولى لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إثر غارة امريكية بطائرات بدون طيار قرب مطار بغداد، في اليوم ذاته من العام الماضي 2020.

ورفع آلاف العراقيين في ساحة التحرير، وسط بغداد، صورا للقائدين، مرددين شعارات تنادي بالثأر، وإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، إن الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات في البلاد النافذ، وستستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ مقتل المهندس، سواء كانوا عراقيين أو أجانب.

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بـ306 أصوات، مقابل 232 صوتا حصل عليها الجمهوري دونالد ترامب بالمجمع الانتخابي.

وكانت إيران توعدت في تصريحات لكثير من مسؤوليها في وقت سابق بالثأر من مقتل قاسم سليماني.

ونفذت قوات «الباسيج»، اليوم، في بحرية «الحرس الثوري» الإيراني، عرضا بمشاركة 700 قارب قرب «ميناء عسلوية» في مياه الخليج العربي، بمناسبة ذكرى قاسم سليماني، بحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وكان اللواء حسين سلامي، قال في وقت سابق، إن إيران لا تخشى من مواجهة أي قوة في العالم، مضيفا إن طهران ستنتقم لسليماني ورفاقه، فيما حذر «فيلق القدس»، في وقت سابق، ترامب من أن عملا انتقاميا قد ينطلق من داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.