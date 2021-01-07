مجدي شطة يعلق على غناء محمد فؤاد للمهرجانات: «هطلع التوك توك واشتغل عليه»

دخل مجدي شطة، على خط الأزمة بين الفنان محمد فؤاد، والموسيقار حلمي بكر، بعد إطلاق «فؤش» أغنية «في الحفلة» على طريقة المهرجانات الشعبية.

واستنكر مجدي شطة، هجوم حلمي بكر على الفنان محمد فؤاد، خلال اليومين الماضيين، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المطرب لن يخوض مغامرات تُهدد تاريخه الفني الطويل؛ إذ أنه درس خطوة خوضه دخول مجال المهرجانات، مبررا ذلك بأنها نالت إعجاب قطاع كبير من جمهوره.

وأبدى مجدي شطة، دهشته من هجوم حلمي بكر، تجاه أي مطرب يتجه إلى مجال المهرجانات حتى وإن قدّم كلمات جيدة بعيدا عن الإسفاف، مازحًا بقوله: «بعد ما محمد فؤاد دخل مجال المهرجانات، أنا هروح أطلع التوك توك من الجراچ واشتغل عليه».

وكان محمد فؤاد، قد طرح أغنية جديدة في احتفالات رأس السنة الجديدة، بعنوان: «في الحفلة»، من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول الأغنية: «في الحفلة.. والساعة 12.. والناس مالية المكان.. واللمة كبيرة جدا.. واقفين كدا ليه يا جدعان؟!.. شغل الإذاعة.. علّي السماعة.. سيبك م الوقت.. أنت ما صدقت.. أفرح لك ساعة.. روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه!».

وكان الموسيقار حلمي بكر قد هاجم الفنان محمد فؤاد، قبل أيام، بسبب اتجاهه إلى تقديم أغانٍ بطريقة المهرجانات الشعبية، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه باع نفسه بالرخيص وسيبكي كثيرا.

وعلق المايسترو أحمد رمضان، سكرتيرعام نقابة المهن الموسيقية، على اتجاه فؤاد لهذا النوع من الأغاني لـ«الوطن» قائلا: إن الأخير لن يُضحي بتاريخه الفني، لغناء كلمات مُبتذلة، خاصة أنه - ويقصد فؤاد - يحرص على تقديم أغانٍ تحمل محتوي جيد، وينتقي كلمات لا تخدش الحياء العام.