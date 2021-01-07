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محمود مسلم

السجون توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء الاستئناف

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الوطن
12:42 م | الخميس 07 يناير 2021
قافلة طبية للكشف على نزلاء سجن

قافلة طبية للكشف على نزلاء سجن

وجّه قطاع السجون قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى سجن الاستئناف، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه القوافل الطبية لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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