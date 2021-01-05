مصدر أمني ينفي وفاة بعض نزلاء السجون بكورونا: شائعة روجتها «الإخوان الإرهابية»

نفى مصدر أمني، ما تمّ تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن الادعاء بانتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون، ووفاة عدد من النزلاء نتيجة الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا

وأكّد المصدر الأمني، في بيان صادر اليوم، أنَّ ما تمّ تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتمّ رصد ثمة حالات اشتباه أو إصابة أو وفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون المصرية.

كما أوضح المصدر الأمني، أنَّ ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام، مشدداً على أن قطاع السجون يقدم جميع أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتمّ مراعاة كل التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.