نجلاء بدر تلقن متابعة درسا في الدين بعد تهنئتها بعيد الميلاد: بلاش جهل

لقنت الفنانة نجلاء بدر، إحدى المتابعات لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، درسا في سماحة الأديان السماوية، بعد نشر الأولى كلمات تهنئ من خلالها المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، لترد عليها الأخرى: «بتهنيهم على كفرهم».

وردت نجلاء بدر، في تعليقها قائلة: «استغفر الله العظيم، إنتي إزاي بتكفري الناس، أي دين إداكي حق التكفير، ده عيد ميلاد سيدنا عيسى، إنتي لا تؤمني بالأديان والرسل؟؟.

وأضافت نجلاء: «إقري الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ».

وتابعت: «إنتي كده مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللي المفروض تؤمني بها، بلاش تتكلمي ولا تعلقي بجهل، أول آيه نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، أول كلمة إقرأ، يا ترى عملتي بيها؟، هاتقابلي ربنا تقوليله ما أمنتش برسلك وكتبك علشان كانوا مسيحيين ويهود، إنتي واعية لدينك وللأنبياء والكتب والرسل».

تشارك في مسلسل «لؤلؤ» الذي يعرض على قنوات on

ويعرض للفنانة نجلاء بدر حاليا مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات on، الذي يمثل أول بطولة للفنانة مي عمر، ويشاركها البطولة أحمد زاهر، إدوارد، سلوى عثمان، هيدي كرم، أشرف زكي، تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

وتصدر مسلسل «لؤلؤ» محركات البحث الشهير «جوجل» مع الحلقات التي تعرض حاليا، وتدور الأحداث حول فتاة فقيرة تربت داخل إحدى دور الأيتام التي هربت منها، لتضعها الظروف في طريق أحد رجال الأعمال الذي يتبنى موهبتها في الغناء، ويضعها في بداية طريق الفن، وتحقق نجاحا كبيرا، وتدخل في صراع مع فنانة كبيرة تحاول عرقلتها، وتقابلها بعض الصعوبات والمفاجآت، وتعرضت لمحاولة قتل لم يُكشف عن تفاصيلها أو المتورط فيها حتى هذه اللحظة.