غلق وتشميع 21 مركزا للدروس الخصوصية بمدن ومراكز البحيرة

نفذت اللجان المخصصة للمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق محافظة البحيرة، حملات موسعة، اليوم، على مراكز «أبو حمص- بندر ومركز دمنهور- مركز وبندر كفر الدوار- المحمودية- إيتاي البارود- النوبارية- أبو المطامير- التحرير- الرحمانية».

وأسفرت الحملات عن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وعددها 4 بنطاق قريتي النُص وكدوة الكريون، التابعتين لمجلس قرية منشأة بولين، كذلك عدد 4 مقار دروس خصوصية بنطاق قرية فشو التابعة لمجلس قرية دفشو .

وفي إدارة بندر دمنهور، داهمت الحملة مراكز الدروس الخصوصية، وتم غلق وتشميع 6 مقرات بمتفرعات عبد السلام الشاذلي وشارع مسجد الرحمن، كما تم المرور بمناطق متفرقة فى دمنهور ووجد جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.

وفي إدارة إيتاي البارود، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرية ربع شنديد وقرية شنديد، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وفي إدارة بندر كفر الدوار،أغلقت الحملة 5 مراكز للدروس بنطاق منشأة الأوقاف والتمليك، وفي إدارة النوبارية.

أتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، واستمرار عمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنة 2020، للمرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.