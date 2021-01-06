إغلاق 2011 منشأة وسنتر دروس خصوصية في حملات بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أن الحملات التي تنفذها أجهزة المحافظة، لفرض تطبيق الإجراءات المقررة لمجابهة فيروس كورونا، منذ الأول من شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن إغلاق 1437 منشأة مخالفة، و574 مركزاً للدروس الخصوصية.

وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن المنشآت التي تم إغلاقها تشمل 416 محلاً تجارياً، وفض 66 سوقاً مخالفة، و138 مطعماً، و227 كافتيريا، و227 ورشة، و363 منشأة أخرى، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما أشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت أيضاً عن غلق وتشميع 574 مركزاً للدروس الخصوصية خلال الأسبوعين الماضيين، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن هذه الحملات تأتي حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة و سلامة الطلاب.