إغلاق 6 مراكز دروس خصوصية بمدينة فاقوس بالشرقية

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، 6 مراكز دروس خصوصية لمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مركز ومدينة فاقوس، بقيادة اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس المركز، شن حملة استهدفت التفتيش على مراكز الدروس الخصوصية بشارعي ترعة المنيا وشلتوت، وأسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية.

وقال رئيس المدينة، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باستمرار غلق السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.