هيئة قصور الثقافة تستكمل تنمية مهارات العاملين بها

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، الحزمة التدريبية لـ20 من فريق المواقع الإلكترونية بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية عبر الأونلاين، والخاصة بالصحافة الإلكترونية، في الفترة من 7 إلى 13 يناير الحالي، دعما منها لتنمية قدرات العاملين بها بهدف رصد الأحداث وصناعة خبر بحرفية عالية.

ونظمت الهيئة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بعدد من المواقع والفروع، حيث نظمت بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، محاضرة بعنوان «لا للفساد» حاضرها الشيخ محمد صالح من وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن النزاهة والشفافية ودورها فى مواجهة الفساد، بجانب ورشة تذوق موسيقى وتنمية مهارات الغناء، ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة بالمكتبة العامة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.

وفي أسيوط، نظم بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان «كيفية الوقاية من الأمراض المعدية» قدمها مجموعة من المثقفين الصحيين بإدارة الصحة بمنفلوط، تناولت الطرق الصحيحة للوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس C وفيروس B وفيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا وكذلك طرق الوقاية من فيروس كورونا.

أما في مجال الأونلاين، أقيمت ندوة تثقيفية بعنوان «أمراض الحساسية والجهاز المناعي» للدكتورة فاطمة رجب من مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، والتي قدمت مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بأمراض الحساسية والجهاز المناعي، كما قدم قصر ثقافة الغنايم محاضرة تثقيفية بعنوان «كيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة» حاضرها الدكتور حسام خميس، والذي تناول الحديث حول أهمية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم.

وقدّم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات والندوات التثقيفية ضمن برنامج نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر حيث أقيمت محاضرة بعنوان «التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع»، قدمتها علياء الشريف والتي قدمت رؤية جوهرية حول أهمية التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع وكيف تحولت إلى هدف رئيسي يبحث عنه الفرد.