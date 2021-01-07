مصدر ينفي إصابة سما المصري بكورونا داخل السجن: نزلة برد

نفى مصدر مقرب من سما المصري ما تردد بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل سجن القناطر الخيرية.

وقال المصدر لـ«الوطن» إن سما أصيبت بنزلة برد شديدة في محبسها، وخضعت لفحوصات وتحاليل طبية أثبتت عدم إصابتها بالوباء العالمي.

وتصدرت سما المصري تريند موقع «جوجل»، اليوم الخميس، بعد تردد أنباء عن إصابتها بفيروس كورونا داخل السجن.

وكانت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية قد قبلت الاستئناف المقدم من سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها عامين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في القضية رقم 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، الخاصة بصناعة 5 مقاطع مصورة خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحكم لعام واحد فقط.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها، إنها اطمأنت للأدلة التى جاءت في الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامى أشرف فرحات.

وأضافت أن الدليل استقام على صحة الواقعة، أخذا بما جاء فى الأسطوانتين المرفقتين بالأوراق، واللتين تحويان صورا وفيديوهات لها تظهر فيها ترتدي ملابس نسائية خادشة للحياء وترقص متعمدة إظهار مفاتن جسدها، وفي مقطع آخر تظهر وهي جالسة على المرحاض ترتدي تي شيرت حمالات أسود اللون، وهي تردد: «زي ما انتو شايفين ده حالي دلوقتي».

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهمة سما المصري ظهرت في فيديو آخر بعنوان «البنات ليلة الدخلة»، ترتدي فيه قميص نوم، وتتحدث عن الاستعدادات التى تقوم بها الفتيات في هذه الليلة، فضلا عن مقطعين آخرين تستعرض فيهما الجزء العلوي من جسدها.