سما المصري وهدير الهادي تصلان المحكمة وسط حراسة مشددة

وصلت المتهمتان سما المصري وهدير الهادي إلى مقر المحكمة الاقتصادية بدائري المعادي، لحضور جلستي استشكال للأولى ومحاكمة للثانية.

وتقدمت سما المصري، باستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبسها لمدة سنة واحدة في قضية صناعة ونشر فيديوهات مخلة بالآداب، وطلب المحامي أشرف ناجي، محامي «سما» وقف تنفيذ حبس موكلته لحين الفصل في الطعن المقام على الحكم أمام محكمة النقض.

المحكمة: سما ظهرت بملابس نوم خادشة للحياء

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها، إنها اطمأنت للأدلة التي جاءت في الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامي أشرف فرحات.

وأضافت أن الدليل استقام على صحة الواقعة، أخذًا بما جاء في الأسطوانتين المرفقتين بالأوراق، واللتين تحويان صورًا وفيديوهات لها تظهر فيها ترتدي ملابس نسائية خادشة للحياء وترقص متعمدة إظهار مفاتن جسدها، وفي مقطع آخر تظهر وهي جالسة على المرحاض ترتدي تي شيرت حمالات أسود اللون، وهى تردد: «زي ما إنتوا شايفين ده حالي دلوقتي».

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهمة ظهرت في فيديو آخر بعنوان «البنات ليلة الدخلة»، ترتدي فيه قميص نوم، وتتحدث عن الاستعدادات التي تقوم بها الفتيات في هذه الليلة، فضلا عن مقطعين آخرين تستعرض فيهما الجزء العلوي من جسدها.

المحكمة: هدير قدمت محتوى خادش للحياء على تطبيق تيك توك

بينما تنظر المحكمة ذاتها، اليوم، الاستئناف المقدم من المتهمة هدير الهادي، إحدى مقدمات المحتوى الخادش للحياء على تطبيق تيك توك، والتي عاقبتها محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، لادانتها بالتحريض على الفسق والفجور والدعارة، والاعتداء على قيم المجتمع.