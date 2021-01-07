بدء تلقي طلبات الاشتراك في ورشة «ابدأ حلمك» بالمحافظات

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية «ابدأ حلمك» بالمحافظات لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح.

وتنطلق الورشة في 5 محافظات هي: «بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان»، حيث تم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.

قالت عبدالدايم، إن ورشة «ابدأ حلمك» تعد أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة.

وأضافت أنها تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصري.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في محافظات أسيوط، والفيوم، والشرقية، شهدت إقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا.

جدير بالذكر أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك تقام عقب انتهاء فترة التقديم، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر، اعتبارا من شهر مارس وحتي شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، كما يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل 5 محافظات أخرى.