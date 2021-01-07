«طفل المرور» أمام لجنة الاستماع: «أبويا دلعني وأمي مسألتش عني»

حصلت «الوطن» على تفاصيل التقرير الذي قدمه الأخصائي النفسي للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن جلسات الاستماع التي أجريت للطفل أحمد أبوالمجد المعروف اعلاميًا بـ«طفل المرور».

وقال الطفل، أمام لجنة الاستماع: «أنا طفل وحيد، انفصلت أمي عن أبي منذ سنوات بسبب مشاكل بينهما وتزوجت بأخر، لكنها لم تسأل عني طوال السنوات الماضية، وجدتي لأمي كانت تسأل عنه من وقت لآخر قبل حدوث هذه الأزمة».

وأضاف الطفل: «أنا أبويا دلعني كتير وعمره ما رفض لي طلب، ودة سبب وقوع مشاجرات كثيرة بين والدي ووالدتي واللي كانت تقول له (أنت اللي هتبوظ الولد بدلعك ده)، ليرد قائلًا (ملكيش دعوة أنا عاوزه يبوظ)».

وتابع: «كنت أعيش في منزلي بالمعادي مع والدي، وكنت أخرج للعب مع أصحابي لما كان ينزل الشغل، وكانوا بيشجعوني وبيحرضوني أقوم بهذه التصرفات الخاطئة محتمين في منصب والدي لكني لم أكن أعلم خطورة هذه المواقف».

وأكمل: «لو خرجت من هنا مش هعمل كده ثاني أبدًا، بس نفسي أخرج وأرجع البيت ثاني».

وستقدم وزارة التضامن الاجتماعي في بداية مارس المقبل تقريرًا لمحكمة الطفل التي أصدرت الحكم على الطفل أحمد أبوالمجد، يحمل تقييمًا لسلوك الطفل خلال الفترة الماضية، والتي من المخول لها إصدار قرارًا بخروج الطفل من المؤسسة أو استمراره أو تشديد العقوبة عليه أو نقله لمؤسسة أكثر تشديدًا في الإجراءات العقابية.