طقس الغد دافئ على القاهرة والوجه البحري وشبورة تصل لحد الضباب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 8 يناير الحالي، ومتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحركة الرياح تكون معتدلة، ومتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون حركة الرياح معتدلة أيضا، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد.

الظواهر الجوية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية، وتصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 23 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 24 14

بلطيم 23 15

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 29 11

إدفو 29 11

أبوسمبل 29 11

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 29 18

أبورماد 28 18

حلايب 26 19

رأس حدرية 26 19