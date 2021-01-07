الطفل المصري ميسرة محمود صاحب لقب شخصية 2020 في النمسا يزور الأهرامات

زار الطفل ميسرة محمود الفائز بجائزة شخصية عام 2020 بالنمسا، منطقة آثار الهرم حيث أجرى جولة داخل الهرم الأكبر وأبدى انبهاره بعدد أحجار الهرم وطريقة بنائه وضخامة التابوت الجرانيت الخاص بالملك وطريقة نحته. كما شاهد تمثال أبو الهول والتقط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

والتقى به السيد أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أثناء زيارته معربا عن إعجابه وفخره بالطفل ميسرة وما قام به في النمسا من مساعدات لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه نموذج يجب أن يحتذي به أي طفل وصورة مشرفة للمصريين بالخارج.

جدير بالذكر أن الطفل ميسرة محمود فاز عام 2020 بجائزة شخصية العام بالنمسا، لدوره المجتمعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تسلم درع «شخصية العام» من المستشار النمساوي سباستيان كورتس.