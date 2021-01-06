تنشيط السياحة: تخفيض أسعار الطيران الداخلي يدعم القطاع في الشتاء

قال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن تخفيض أسعار الطيران الداخلي، سيكون له مردود إيجابي ويضاعف أعداد السياحية الداخلية خاصة الوافدة لمدن شرم الشيخ ودهب وطابا،التي يعتبرها السائحون مشتى سياحي لتمتعها بمناخ دافئ خلال فصل الشتاء.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار مؤخرًا لتنشيط حركة السياحة الداخلية لتفعيل مبادرة «شتي في مصر»، خطوة جيدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل تراجع معدلات السياحة الدولية الوافدة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من اتخاذ إجراءات احترازية جاده من قبل الدولة، واتخاذ وزارة السياحة والآثار حزمة من الإجراءات والشروط، لاستعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية بشكل يضمن سلامة السائحين والعاملين، إلا أن معاناة كافة العاملين في القطاع السياحي مازالت مستمرة، وهذه ظاهرة عالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن منتجعات جنوب سيناء السياحية كانت بدأت استعادة الحركة الدولية خاصة بمنتجعات شرم الشيخ منذ بداية يوليو ٢٠١٩، وبالفعل زادت أعداد السائحين تدريجيًا في ذلك الوقت، ولكن مع بداية الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا تراجعت أعداد السياحة الخارجية مرة أخرى.

وأكد أن القطاع السياحي اعتاد على أن تكون السياحة الداخلية هي الداعم وقت الأزمات الطارئة، وذلك منذ يناير ٢٠١١، و تعاقب الأزمات التي طرأت على قطاع السياحة منذ ذلك الوقت وحتى الأن، خاصة أننا نحتاج الإبقاء على تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، للحفاظ على العمالة، ونتوقع عودة السياحة بقوة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والأثار قد أعلنت أمس تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من ١٥ يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، ضمن إجراءات تفعيل مبادرة «شتي في مصر».