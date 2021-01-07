بالمواعيد.. تسليم وحدات «دار مصر» في القاهرة الجديدة خلال أيام

أيام قليلة تفصلنا عن موعد استلامه وحدات المشروع السكني «دار مصر» بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث ينتظر المواطنون الفائزون، تسلمهم الوحدات، وذلك خلال الفترة المقبلة.

حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري تسليم 1656 وحدة سكنية «69 عمارة» بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع «دار مصر» بمنطقة الأندلس كود 211، و311، بمدينة القاهرة الجديدة.

وسيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام «342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329».

وكذلك عمارات أرقام «328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343».

وعمارات أرقام «344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308».

يذكر أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه الذي تطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث طُرحت وحدات سكنية في مشروعات جديدة خلال الأسابيع الماضية، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، تضم 447 وحدة سكنية، من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، بـ 4 مدن جديدة، وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور.

أما طريقة استلام وحدات مشروع «دار مصر»، تتلخص في سرعة توجه العميل الفائز لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث «مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث» بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

ويعد مشروع سكن «دار مصر» واحد من المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك داخل عدد من المدن الجديدة، لتوفير وحدات سكنية عدة داخلها.