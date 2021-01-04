موعد وطريقة تسلم وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة

ينتظر المواطنون الفائزون بوحدات مشروع «دار مصر»، بمنطقة القاهرة الجديدة، تسلمهم الوحدات، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري تسليم 1656 وحدة سكنية (69 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع «دار مصر» بمنطقة الأندلس كود 211، و311، بمدينة القاهرة الجديدة.

وسيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329).

وكذلك عمارات أرقام (328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343).

وعمارات أرقام (344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308).

طريقة استلام وحدات مشروع «دار مصر»

على العميل الفائز بالوحدة سرعة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

يذكر أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه الذي تطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث طُرحت وحدات سكنية في مشروعات جديدة خلال الأسابيع الماضية، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، تضم 447 وحدة سكنية، من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، بـ 4 مدن جديدة، وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور.