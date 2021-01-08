هل هناك إجراءات قبل استلام الوحدة السكنية؟.. «الإسكان» تجيب

يتسابق عدد كبير من المواطنين فى الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، عقب الإعلان عن طرح وحدات سكنية، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لشراء كراسة الشروط، ليتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

ويظن الكثيرون أن من قام بشراء كراسة الشروط فى الأيام الأولى، سيكون له أسبقية فى حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، ولكن فى حقيقة الأمر، لم تؤثر أسبقية الحجز فى الحصول على وحدة بشكل مضمون، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد.

إذ أكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن من قام بشراء كراسة الشروط فى الساعات الأولى من بداية الحجز، مثله مثل المواطن الذى قام بشراء كراسة الشروط فى الساعات الأخيرة من الحجز.

وأوضحت «عبدالحميد»، أن المتحكم الأساسى فى فوز العميل بوحدة سكنية، هو مطابقته للشروط المنصوص عليها بكراسة، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المعلنة بالطرح، يتم التخصيص بنظام الأولوية، التى حددها الصندوق.

وعقب الانتهاء من الحجز، ينتظر المواطن إعلان فوزه بالوحدة ومن ثم استلامها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات كما هو محدد بكراسة الشروط.

ليأتى تساؤل هام فى أذهان الكثير من المواطنين، هل هناك إجراءات يجب القيام بها بعد فوزه، وقبل استلام الوحدة؟

وكانت الإجابة عند الرئيس التنفيذى للصندوق، مؤكدة أن هناك إجراءات يلزم اتباعها من قبل العميل الفائز بالوحدة، كى يتمكن من الحصول عليها واستلامها، وهى قيام العميل بدفع مقدم الوحدة ثم الأقساط الربع سنوية لمدة 3 سنوات، ثم يتم إنهاء إجراءات التمويل العقاري والتعاقد مع البنك الممول واستلام الشقة بعد ذلك.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه فى حالة وجود نقص فى الأوراق المقدمة من قبل العميل أثناء عملية الفرز، يقوم الصندوق بالتواصل مع العميل، وإعطاءه فرصة لاستكمال الأوراق المفقودة، كى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية.