الإمارات: العلاقات مع مصر والسعودية أعمدة رئيسية لنا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، إن علاقات بلاده مع مصر والسعودية أعمدة رئيسية لـ«أبوظبي»، مثنيا على مشاركة القاهرة في القمة الخليجية، بمدينة العلا في بالمملكة العربية السعودية، أول أمس الثلاثاء.

وأضاف «قرقاش»، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عن مخرجات القمة الخليجية، أن بلاده مصممة على تنفيذ «اتفاق العلا»، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات ضمن المنظومة الخليجية والعربية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح الوزير، أن الإمارات يجمعها مصير مشترك مع دول الخليج، مشيرا إلى أن الخطوط الحمراء لبلاده، هي نفسها لكل دول الخليج.

وأعلن أنور قرقاش، أن التجارة والتنقل ستعود مع قطر خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة، موضحا أن هناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة الخليجية، التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد.

وأضاف «قرقاش»، أن بعض المسائل أسهل في إصلاحها، وبعضها سيستغرق فترة أطول، مؤكدا فتح فتح صفحة جديدة، منوها إلى أن «أبو ظبي» لديها الآن بداية جديدة طيبة جدا، وطوت صفحة الأزمة مع قطر، ولكن يتوجب الآن بناء الثقة.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، وصف أمس الأربعاء ما حدث في القمة الخليجية الـ41 بأنه عودة العلاقات بين الأطراف كافة إلى طبيعتها قبل الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ووقعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أول أمس الثلاثاء، اتفاقا مع قطر بوساطة كويتية، شمل إنهاء المقاطعة بين السعودية وقطر، وفتح المملكة لمجالها الجوي أمام الطيران القطري، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.