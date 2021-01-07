صور.. جلسة تصوير لممثل سوري داخل عزاء المخرج حاتم علي

أجري الفنان السوري أويس مخللاتي جلسة تصوير أثناء أدائه واجب العزاء في المخرج السوري حاتم علي بإمارة دبي.

وكشف مخللاتي عن صور الجلسة عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وعلق عليها بقوله: «لم نتمكن من الوقوف إلى جانب جثمانك الطاهر في عملية إخراجك لمشهدك الأخير في سوريتك، لكن روحك الجميلة التي رافقتنا في عزائك هنا في الامارات العربية المتحدة أثبتت أنك وأعمالك وتاريخك وفنك وحبك وحب الناس لك لم ولن يفارقنا ولم ولن يفرقنا أبدا».

وأضاف: «الرحمة لروحك الطاهرة حاتم علي ولنا وللجميع أهلا وأحبابا وأصحابا الصبر والسلوان.. مع الشكر الخاص لمن قام بتنظيم هذا العزاء وساعد الحاتم في إعادة لم الشمل».

وتعرض مخللاتي لانتقادات من متابعيه عبر «انستجرام»، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: «مع احترامي لحضرتك بس رايحين علي عزاء ولا تتصور ومع ابتسامات، وين الحزن علي القامة العظيمة حاتم علي واحترام قدسية الموت»، فيما علق آخر بقوله: «أنت رايح تعزي ولا تعمل فوتو شوت».

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، حيث عثر عمال الغرفة علي جثته داخل غرفته، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم، حيث أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وهو ما قوبل بالرفض من أسرة الأخير، إلا أن القنصل السوري في القاهرة حسم المسألة وطالب بتنفيذ قرار النيابة العامة دون النظر إلي أي طلبات أخرى.

ورافق الجثمان الفنان السوري جمال سليمان والفنانة أصالة والفنان سامر المصري حتى وصوله إلي مطار القاهرة، وبعدها تم شحنه على متن طائرة متجهة إلي دمشق، حيث وارى جثمانه الثرى هناك داخل مقابر العائلة.