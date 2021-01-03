جمال سليمان ناعيا حاتم علي: رجل مكافح صنع أسمه بماء الذهب

قال الفنان السوري جمال سليمان، إن هذا الأسبوع للأسف فقدنا فيه شخصين عظيمين، بوفاة المخرج السوري حاتم علي، والكاتب المصري وحيد حامد، مقدما العزاء لأسرهم ومحبيهم حول العالم، لافتا «حاتم بالنسبة له لم يكن مجرد مخرج عمل معه، بعضا من أفضل أعماله، فقد كان أخ بالنسبة لي واعرفه منذ سنوات طويلة، بالتحديد خلال عام 1975، يعني من حوالي 40 عاما تقريبا، فعرفته منذ ان كنت معيد بالمعهد العالى للفنون مسرحية، ثم عرفته بعد تخرجه كممثل، قبل أن اعرفه كمخرج تشرفت بالعمل عمله»، مؤكدا أن حاتم كان رجل مكافح وصنع أسمه بماء الذهب عبر أعمالا فنية عظيمة قدمها في سوريا ومصر، فقد كان واحد من أهم واعظم الأسماء في صناعة الدراما العربية.

جمال سليمان: الناس قالت كلمتها في مشهد جنازته وكشفت بتحب مين وبتحزن على مين

وأضاف «سليمان»، خلال لقاء عبر zoom، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة «ON»، اليوم الشعب العربي أجمع كان حزين على حاتم علي، والتعازي جاءت إلينا من كل أنحاء الوطن العربي، بداية من مصر ورموزا بالمغرب العربي والخليج العربي ومن العراق ولبنان ومن كل مكان، بالإضافة إلى وطنا سوريا.

جمال سليمان: كل أعمال حاتم علي كان بيحاول من خلالها ينقل رسالة وقيمة

وتابع الفنان السوري، أنا رأي أن في مشهد جنازته اليوم، الناس قالت كلمتها، وهذا ما حاولت أن أؤكد عليه في نعيه، فالناس بينت اليوم من تنحاز إليه ومن تحبه ومن تحزن عليه، فقد حزنوا كثيرا على المخرج المحترم، الذي قضى حياته في انتقاء الأفكار والموضوعات التي يريد أن ينقلها للناس، «مفيش عمل لحاتم علي مكنشي بيحمل رسالة معينة ولا قيمة فنية معينة.

وكان قد توفى المخرج السوري حاتم علي صباح الثلاثاء الماضي، في القاهرة داخل فندق ماريوت الزمالك، وأكتشف ذلك بعد أن وجدوه عمال الفندق أثناء تنظيف الغرفة متوفى في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة لدفنه أو سفر جثمانه.