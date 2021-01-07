خطوات تقسيط إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة من جهاز تنمية المشروعات

أطلقت الحكومة المصرية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الإثنين الماضي، المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، لتحويلها إلى سيارات زيرو تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار مبادرة يتم تمويلها من جانب وزارة المالية والبنك المركزي عبر دعم الفائدة على القروض الخاصة بالسيارات الجديدة.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنّ الجهاز وضع آليات مرنة وبسيطة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات إحلال السيارات القديمة في إطار مبادرة جهاز تنمية المشروعات

- يتم سداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز دون أي أعباء مالية إضافية على أصحاب السيارات الذين يمكنهم سداد تكلفة التحويل من فرق السعر بين الغاز والبنزين.

- يكون نظام التقسيط بأقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات، يتم دفعها من خلال شركتي كارجاس أو غازتك.

- سداد الأقساط الخاصة بإحلال السيارات القديمة بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فوري.

مزايا مبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحلال السيارات القديمة

- لتحويل السيارات التابعة لشركتي كارجاس وغازتك بمختلف المحافظات لما لاستخدام الغاز فوائد كثيرة تتمثل في:

- فوائد اقتصادية وبيئية.

- تحقق وفر كبير لأصحاب السيارات يصل لـ55% من استهلاك البنزين.

المستندات المطلوبة لإحلال السيارات القديمة

- رخصة السيارة على أن تكون سارية.

- البطاقة الشخصية الخاصة بالعميل.

- إيصال مرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة.

يذكر أنّ جهاز تنمية المشروعات يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وجرى توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.