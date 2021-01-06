وزيرة التجارة: أقل قسط في مبادرة إحلال السيارات سيكون 1600 شهريا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أقل قسط لشراء السيارة الجديدة في مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما سيكون 1600 جنيه شهريا لمدة 10 سنوات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم أن الوزارة ستعلن عن موديلات وأنواع وأسعار السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة والتي سيصل عددها إلى 9 شركات تصنيع محلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن السيارات المشاركة في المبادرة سيتم توفيرها عبر 9 شركات تصنيع تقوم بالتجميع المحلي، موضحة أن الأمر ينطبق على السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص، لافتة إلى أنها ستستفيد من الحوافز المقدمة ضمن المبادرة من إعفاءات جمركية ومن ضريبة القيمة المضافة، ولم تذكر الوزيرة اسم الشركات المشاركة، لكنها أكدت أنه سيتم الإعلان عن الأسماء لاحقا.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر إن أسعار السيارات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات أقل من سعر السوق، بحساب الإعفاءات الجمركية والضريبية التي ستحصل عليها، مؤكدة أن جميع تلك السيارات سيعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين).

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ستقوم بحصر الطلبات المقدمة من ملاك السيارات الذين يتجاوز عمرهم 55 عاما والذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة إحلال السيارات القديمة ودراسة إمكانية مشاركتهم بالتنسيق مع البنك المركزي.

وانطلقت أمس بشكل رسمي، مبادرة الحكومة بشأن إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتسعى الحكومة لإحلال نحو 250 ألف سيارة كمرحلة أولى تضم السيارات التاكسي والميكروباص، كما تضم السيارات الملاكي، وتوفر الحكومة لأصحاب تلك السيارات قروضا بفائدة ميسرة لا تتعدى 3% من أجل مساعدتهم في عملية الإحلال.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة موقعا إلكترونيا من أجل تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تسجيل سياراتهم داخل المبادرة.