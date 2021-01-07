أشياء تمنعك من الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات لتبديلها بأخرى «زيرو»

تلقى الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات القديمة لأخرى جديدة إقبال كبير من المواطنين، حيث تم تسجيل نحو 500 طلب في أول ساعة من إطلاقه، وفق وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتشمل المبادرة إحلال السيارات الأجرة والميكروباص والملاكي، وحددت الوزارة عبر الموقع عدد من الأمور التي تمنع الراغبين في إحلال السيارة من قبول طلبهم على النحو التالي:

موانع الاستفادة من مبادرة الإحلال للسيارات الملاكي

أن يكون مقدم الطلب أقل من 21 سنة.

أن يزيد سن مقدم الطلب عن 55 سنة.

ألا يكون لدى مقدم الطلب رخصة قيادة سارية.

موانع الاستفادة من مبادرة الإحلال لسيارات الميكروباص والأجرة

أن يكون مقدم الطلب أقل من 21 سنة.

أن يزيد سن مقدم الطلب عن 55 سنة.

ألا يكون لدى مقدم الطلب رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

ألا يقدم الراغب في تقديم الطلب شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

أن يكون قد صدر ضد مقدم الطلب حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخافة بالشرف.

أن يكون مقدم الطلب يتعاطى أي مواد مخدرة من أي نوع، ويتم التأكد من ذلك من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

طلبات التسجيل لطلب إحلال مركبة

وإذا كنت مستوفى للشروط، يجب أن يسجل مقدم الطلب طلبه من خلال إنشاء حساب خاص به على الموقع من هنـــــــــــا، ويتم إنشاء الحساب عن طريق إدخال الاسم رباعيًا ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف الأرضي والسن واختيار المحافظة، وإضافة صورة ثم الضغط على «إنشاء حساب»، وتصلك رسالة بكلمة المرور.

وبعدها يتم إدخال بيانات السيارة وبيانات الترخيص، ورفع ملف يتضمن بيانات السيارة والمستندات المطلوبة، وبعد إتمام التسجيل تأتي عملية مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم، وعند تطابق الشروط سيتم إرسال عبر البريد الإلكتروني أو على الهاتف المحمول الذي أدخله المتقدم أثناء عملية التسجيل، لتوجيهه للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة، وهي البنك الأهلي، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، قطر الوطني، العربي الإفريقي، التجاري الدولي وتنمية الصادرات.