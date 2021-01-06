جامع: موقع «إحلال السيارات» تلقى أكثر من 10 آلاف طلب في 3 أيام

تلقى الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، أكثر من 10 آلاف طلب حتى الآن.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن حوالي 20 ألف مواطن قاموا بالتسجيل وإنشاء حساب رسمي على موقع المبادرة التي انطلقت رسميا أمس الأول.

وقالت الوزيرة إن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بدارسة الطلبات مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات واستفياء الشروط المطلوبة، وأكدت أن من سينطبق عليهم الشروط سيتم توجيههم إلي البنوك من أجل الحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.

وشددت جامع على أن إجراءات الحصول على التمويل ستكون موحدة وفق مبادرة البنك المركزي بفائدة مخفضة، مؤكدة أهمية أن تتضمن الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة رخصة سيارة سارية وتاريخ صناعة السيارة، نظرا لأنه لم يتم النظر في أي طلب خاص بسيارة لم يمر على إنتاجها 20 عاما.

وأضافت الوزيرة أن المستفيد من المبادرة سوف يستفيد بدعم من الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه يشمل قيمة تخريد السيارة القديمة، على أن يعتبر هذا الدعم الذي يدعى الحافز الأخضر مقدما لشراء للسيارة الجديدة، مشيرة إلى أن تحديد قيمة الحافز الأخضر سيتحدد بحسب قيمة ونوع السيارة الجديدة التي سيشتريها المواطن.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية ستخصص ساحات في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات لاستلام السيارات القديمة من المواطنين.

وكانت الحكومة أطلقت ممثلة في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وأعلنت الحكومة عن تفاصيل المبادرة، التي سيتم تمويلها من جانب وزارة المالية والبنك المركزي عبر دعم الفائدة على القروض الخاصة بالسيارات الجديدة.