ترحيب عالمي بنتائج القمة الخليجية: تعزز الاستقرار والتنمية بالمنطقة

رحبت روسيا بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية التي عقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، إن موسكو ترحب بالاتفاق التي تم التوصل له خلال قمة العلا التي تشكل تعبيراً عن الإرادة الطيبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر.

كما رحبت حكومة اليابان بنتائج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية التي عقدت في محافظة العلا.

وأكدت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، أن الوحدة بين دول الخليج مهمة لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربةً عن أملها أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مزيد من العلاقات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ورحبت إسبانيا بنتائج بيان قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة العلا.

وعبرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان اليوم، عن بالغ التقدير لجهود دولة الكويت التي بذلتها لتحقيق التوحد في منطقة الخليج العربي.

وأعرب البيان عن ثقة الحكومة الإسبانية في أن استعادة التعاون سيسهم في الاستقرار الإقليمي ويعود بالخير على مواطني المنطقة.

وفي سياق متصل، رحبت الصين اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ال41 التي اختتمت أعمالها في محافظة العلا بالسعودية.

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان قمة العلا، مؤكدة دعمها لجهود مجلس لتعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ورحبت إيطاليا بما تضمنه بيان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم تقديرها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة المتواصلة، لتحقيق هذه التسوية والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف.

وأكد البيان أن تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما رحبت السودان بما تضمنه بيان إعلان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمدينة العلا.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم عن تقديرها لما تضمنه البيان الختامي لقمة السلطان قابوس والشيخ صباح من تأكيد لتواصل دعم المجلس للسودان لتعزيز أمنه واستقراره، مشيدةً باعتزازها بالعلاقات المتميزة التي تربط السودان بدول المجلس.

وأشادت بالجهود والمساعي الخيرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجهود صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وجهود الولايات المتحدة التي تكللت باعتماد بيان العلا الذي يهدف لتعزيز وحدة الصف وأواصر الود بما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية ويحقق عودة العمل الخليجي المشترك.