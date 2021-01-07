ساعدنا في استعادة أراضينا يا محافظ مطروح

اشتريت قطعة أرض مساحتها 500 متر عام 2006، في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، وكان البائع شركة لتقسيم الأراضي، غير أنّي فوجئت بعد شراء الأرض بأنّ أحد العرب في المنطقة، هدم السور المحيط بالأرض، والحجرة المقامة عليها، وضمّها لمساحة أخرى وزرعها وباعها لشخص آخر.

حررت عدد من المحاضر في قسم الشرطة، تم حفظها جميعا، وأرسلني مأمور قسم الحمام أنا وجيراني للعمدة لحسم الخلاف، وبعد عقد جلسة عادت الأراضي جيراني، لكن أرضي لم تعد، بدعوى أنّها مزروعة، ولدي كل المستندات التي تثبت صحة كلامي، أناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التدخل وإعادة قطعة الأرض لنا.

إيمان وهيب حمودة

الدخيلة – الإسكندرية