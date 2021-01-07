تصاعد أزمة رواتب «سلاسل الصيدليات».. والنقابة: كلها مخالفة للقانون

اشتكى عدد من الصيادلة العاملين في سلسلة صيدليات رشدي والتي أصبحت تابعة لسلاسل صيدليات 19011، من تأخر رواتب العاملين، من شهر يوليو وحتى سبتمبر، وتوقف صرف المرتبات من شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن العاملين حرروا محضرا ونظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على أوضاعهم، لاسيما بعد أن تواصلوا مع القائمين على السلاسل لصرف مرتباتهم إلا أنهم رفضوا ذلك ولم يستجيبوا لمطالبهم حتى الآن مما اضطرهم إلى اتخاذ الخطوات القانونية ضد تلك الشركة، بعد أن أخبرتهم بأنها تمر بضائقة مالية وأن من لم يستطيع التحمل فليتقدم بالاستقالة من الشركة.

نقيب صيادلة القاهرة: دعاوي قضائية ضد السلاسل لإلغاء سجلاتهم التجارية

وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إن ما حدث يعد نتيجة طبيعية من كيانات مخالفة من الأساس، وسبق وتم التحذير منها من قبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن كل سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون وسبق وحذرنا منهم، وأقمنا دعاوي قضائية ضد تلك السلاسل لإلغاء سجلاتهم التجارية التي يقيمون على أساساها نشاطهم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتابع: نتابع أزمة عدم صرف المرتبات للصيادلة والعاملين بتلك السلاسل، وكنا نتوقع ذلك لأنها دخلت بشكل عشوائي ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك السلاسل المخالفة وشطب القائمين عليها من السجلات التجارية.

وعن تضامن النقابة مع الصيادلة، قال الشيخ: لم يصلنا شكوى منهم للنقابة للتضامن معهم من عدمه وفي حال وصولنا أي شكاوى سندرس الأمر مع مجلس النقابة والشؤون القانونية للنقابة للتضامن معهم وحصولهم على حقوقهم القانونية.

وكان قد حرر عدد من الصيادلة والموظفين العاملين بتلك السلاسل المتضررين من الأزمة، محضرا بقسم شرطة الهرم، وتقديم شكاوى إلى مكتب العمل التابع له، ورفع دعوى قضائية، للحصول على حقوقهم، لاسيما وأنهم قضوا سنوات عدة في تلك السلاسل، التي استغنت عنهم دون منحهم حقوقهم المالية والتأمينية.