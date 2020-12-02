تأجيل دعوى غلق "صيدليات رشدي" لـ13 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة "صيدليات رشدي" رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية، لجلسة 13 يناير المقبل.

واستندت الدعوى لصدور حكم أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية، ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي، بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومجازاة 11 صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي، بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.

وجاء في الدعوى أن "قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وحظر إدارة أكثر من صيدلية، ووضع قيدا على المسافة بين الصيدليات حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة، وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة، وعزوف غالبية الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا، وهو ما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا".

وطالبت الدعوى أيضا "بمنع صاحب السلسة من التدريس بجامعة الأزهر، استنادا إلى نصوص القانون التي تبين أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي، أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وكذلك أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر عنه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته".