تعدى عليها أمام أطفاله.. طالبة الطب تكشف تفاصيل جديدة في واقعة اغتصابها

تواصل نيابة الهرم برئاسة عبد العزيز عثمان، التحقيق في واقعة تعرض طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الطب للاغتصاب على يد موظف في منطقة كفر طهرمس بالهرم.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، وأيضا التقرير الخاص بالمتهم، بعد توقيع الكشف عليهما قبل 24 ساعة من قبل الأطباء الشرعيين تنفيذا لقرار النيابة العامة.

الضحية: أمي رفضت حبيبي علشان فقير

وكشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت بمعرفة عبد العزيز عثمان رئيس نيابة الهرم، عن تفاصيل جديدة في الواقعة سردتها الطالبة الضحية أثناء استكمال التحقيقات معها صباح اليوم عقب تحسن حالتها النفسية والصحية.

وقالت الطالبة، إن هناك مشاكل أسرية بينها وبين والدتها وزوجها بسبب رفضهم خطوبتها على شاب مرتبطة به عاطفيا، لكونه لا يعمل وحالته المادية سيئة، وإصرارهم على خطوبتها من شاب آخر ميسور الحال.

الضحية غادرت منزل أسرتها منذ 3 أشهر

وأضافت الطالبة، أنها غادرت منزل الأسرة منذ قرابة 3 أشهر، واتصلت بإحدى صديقاتها في منطقة الهرم، للإقامة معها، حتى شاهدت إعلانا عن جليسة أطفال مقابل راتب شهري قدره 3 آلاف جنيه، فتواصلت مع صاحب الإعلان واتفقت معه على أن تكون جليسة لأطفاله، حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها ودراستها.

المجني عليها: المتهم اغتصبني أمام أطفاله

وتابعت اعترافاتها قائلة: «اتفقت معه على مقابلته بمنطقة المريوطية، وتقابلت معه واتفقت معه على الراتب، وتركني بصحبة أطفاله وتوجه إلى العمل، وعقب عودته كان الأطفال استغرقوا في النوم وفوجئت بيه يقتحم الغرفة وطلب مني إقامة علاقة، فرفضت، فهددني بسلاح ناري، وحاولت الاستغاثة وعند ذلك استيقظ الأطفال من النوم، واغتصبني تحت تهديد السلاح أمام اطفاله، وأعطاني 200 جنيه وتركني أذهب، فتوجهت إلى قسم الشرطة وأبلغت بتفاصيل الواقعة».

مصادر: إحالة القضية خلال أيام إلى المحاكمة

عقب الانتهاء من استكمال التحقيقات مع المجني عليها، طلبت النيابة حضور المتهم، وتم إحضاره من محبسه إلى مقر النيابة بمدينة 6 أكتوبر وتمت مواجهته بكل ما جاء على لسان المجني عليها.

وبدأت النيابة في استجواب المتهم، حيث اعترف بتفاصيل جريمته، قائلا: «معرفش عملت كده إزاي.. الشيطان لعب فى دماغي»، وتم إصدار قرار بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة سوف تنتهي من التحقيق في الواقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحيل القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن نسبت للمتهم تهمة الاحتجاز والاغتصاب.