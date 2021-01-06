هددها بمسدس صوت.. التحريات تكشف تفاصيل اغتصاب «طالبة الطب» في الهرم

تسلمت النيابة العامة التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية حول واقعة اغتصاب طالبة الطب بالهرم، الأحد الماضي، على يد موظف، بعدما توجهت إلى منزله باتفاق مسبق للعمل كجليسة لطفليه، حيث أثبتت التحريات صحة أقوال المجني عليها من تعرضها لواقعة اغتصاب تحت تهديد السلاح.. وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية.

دخلوا العمارة مع بعض

وأكدت التحريات أن المجني عليها توجهت إلى منزل المتهم، حسب الاتفاق المسبق بينهما للعمل كجليسة لطفليه، حيث تبين للأجهزة الأمنية ذلك من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بالشارع.

عروض زواج

وقبل تنفيذ المتهم جريمته، وبحسب التحريات، عرض على المجني عليها عرضين للزواج منها، الأول عرفي وآخر رسمي عند المأذون، لكنها رفضت كل عروضه، وطلبت منه الكف عن ملاحقتها بنظراته داخل الشقة وإلا غادرت.

اغتصاب وحشي

لم يتمالك المتهم نفسه، وهاجم المجني عليها واغتصبها تحت تهديد السلاح، وأثبتت التحريات أن السلاح عبارة عن مسدس صوت، وهدد به المجني عليها، وتسبب ذلك فى إصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة في جسدها، قبل أن تستنجد المجني عليها بالشرطة، والتي حضرت إلى مكان الواقعة، وتمكنت من القبض على الموظف المتهم، وبحوزته السلاح.

آثار عنف

التحريات والمعاينة لمنزل المتهم، وتحديدا الغرفة التي شهدت الواقعة، أكدت وجود بعثرة في محتويات الغرفة التي كانت تقيم بها المجني عليها، والتي شهدت واقعة الاغتصاب بالقوة.

الطب الشرعي يؤكد

بحسب مصدر مطلع، قال لـ«الوطن» إن تقرير الطب الشرعي، أثبت إصابة المجني عليها بسحجات وكدمات في جسدها، كما أثبت تعرضها لاغتصاب وحشي من قبل المتهم، حيث تم عرض الطرفين على مصلحة الطب الشرعي، تنفيذا لأمر النيابة العامة.

جيران المتهم

انتقلت «الوطن» إلى مكان الواقعة، وتقابلت مع محام وآخر صاحب ورشة دهانات، حيث أكدا أنهما لم يلحظا سلوكا مشينا على المتهم من قبل، وقالوا «كان في حاله.. محدش شاف منه حاجة وحشة وسمعته كويسة».

منفصلة عن أسرتها

التحريات والتحقيقات، أثبتا أن المجني عليها انفصلت عن أسرتها بإحدى محافظات مصر منذ عدة سنوات، وانتقلت للعيش في القاهرة بعدما حصلت على مجموع 99.8% والتحقت بكلية طب جامعة القاهرة، وكان سبب الانفصال عن الأسرة هو إجبارها على الزواج من شخص لا تحبه.

تجديد حبس المتهم

مثُل المتهم أمام قاضي المعارضات بالجيزة، والذي نظر في أمر حبسه، وخلال الجلسة واجهه بما هو منسوب إليه من اتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهم، وبعدها أصدر قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما، على ذمة القضية.