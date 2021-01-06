القصة الكاملة لاغتصاب طالبة الطب أمام أطفال الجاني: هددها بالمسدس

تقدم عريس لخطبة طالبة بكلية الطب ووافق أهلها عليه وفكروا في إجبارها على الزواج منه، لتقرر طالبة الطب الهرب من بيت أسرتها واستكمال تعليمها بمفردها في القاهرة، لتتزوج الشاب الذي تحبه وتتمنى الارتباط به.

بحثت فتاة الطب عن عمل ليعينها على تعليمها، وظنت أنها وجدت ضالتها في إعلان عن وظيفة مربية أطفال لرجل أعمال في الهرم، وبالفعل تواصلت معه وذهبت لاستلام عملها.

يومان في منزل رجل الأعمال المزعوم، حتى فوجئت به يقتحم عليها غرفتها فجرًا ويراودها عن نفسها لترفض بشدة ثم يعرض عليها الزواج العرفي وترفض أيضًا ليخرج مسدسه ويهددها حال رفضها الموافقة على تلبية طلباته.

وكانت النتيجة جريمة بشعة شهدتها منطقة الهرم بعدما أقدم سائق ادعى أنه رجل أعمال، على اغتصاب فتاة تعمل لديه كمربية لأطفاله الصغار 3 مرات خلال 4 ساعات أمام أطفاله.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتعرض فتاة للاغتصاب في شقة بالهرم، وبالفعل توجهت لهناك وألقت القبض على الجاني وضبطت معه السلاح.

كشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية في واقعة اغتصاب طالبة الطب بالهرم على يد رب أسرة، أن الأخيرة كانت منفصلة عن أسرتها وتقيم لوحدها بالقاهرة، وتوجهت لمنزل المتهم، الذي تبين أنه سائق وليس رجل أعمال، بعد إعلانه عن حاجته لجليسة أطفال لأولاده «5 و 6 سنوات»، قبل أن يتعدى عليها تحت تهديد السلاح.

وتلقت النيابة العامة محضر الشرطة، مُسطر فيه ما جرى بالواقعة وتحريات المباحث وأقوال الطرفين، واستمعت لأقوالهما، وأمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه والمجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.

تقرير الطب الشرعي: اغتصاب وحشي

وأفاد تقرير الطب الشرعي بتعرض طالبة الطب المجني عليها لـ«اغتصاب وحشي» من قبل المتهم، الذى واقعها بالإكراه وتحت تهديد السلاح «طبنجة»، بحسب المصادر المطلعة، والتي أضافت أن توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، والذي تم أمس، نفاذا لأمر النيابة العامة، أفاد بوجود تهتك شديد وسحجات في جسد المجني عليها، ما يؤكد تعرضها لواقعة الاغتصاب.