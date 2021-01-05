عاجل.. تقرير الطب الشرعي: طالبة الطب تعرضت لواقعة «اغتصاب وحشي»

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة اغتصاب طالبة الطب بالهرم، على يد سائق داخل شقته بالهرم، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، أظهر مفاجآت في القضية، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، أمس، نفاذا لأمر النيابة العامة فى هذا الصدد.

اغتصاب وحشي

وأفاد التقرير بتعرض طالبة الطب المجني عليها لـ«اغتصاب وحشي» من قبل المتهم، الذى واقعها بالإكراه وتحت تهديد السلاح «طبنجة»، بحسب المصادر المطلعة، والتي أضافت أن توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، والذي تم أمس، نفاذا لأمر النيابة العامة، أفاد بوجود تهتك شديد وسحجات في جسد المجني عليها، ما يؤكد تعرضها لواقعة الاغتصاب.

تجديد حبس المتهم

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي جرت معه، ومثُل أمام قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، وواجهه بما نُسب إليه من اتهامات، وفي نهاية الجلسة، أمر بتجديد حبسه على ذمة القضية لمدة 15 يوما إضافية.

التحقيقات والتحريات أفادتا أن المجني عليها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية طب جامعة القاهرة، وانفصلت عن أسرتها بعد إجبارها على الزواج من شاب لا تحبه، وانتقلت للقاهرة للدراسة والعمل، وارتبطت عاطفيا بشاب من أسوان.

وأضافت التحريات أن المجني عليها رأت إعلانا من شخص يطلب فيه جليسة لطفليه، بعد انفصاله عن زوجته، وأنها تواصلت معه وأوهمها في البداية أنه رجل أعمال، واتفقت على أجر شهري تتقاضاه نظير عملها، وتوجهت إلى هناك، الجمعة الماضية.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها باشرت عملها فى منزل المتهم وهو عبارة عن شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بالهرم، ومرّ يومان بشكل طبيعي، وفى اليوم الثالث وتحديدا فجر الأحد الماضي، دلف المتهم فجأة لغرفة المجني عليها، واغتصبها عنوة تحت تهديد السلاح.

وكشفت المجني عليها فى أقوالها، أن المتهم اغتصبها، بعدما رفضت عرضين منه، أولهما الزواج العرفي وثانيهما الزواج الرسمي وعقد القران، وإزاء رفضها التام، اغتصبها تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته.

واستغاثت المجني عليها بخطيبها فى أسوان، والذي أبلغ شرطة النجدة عن طريق الهاتف، وتوجهت الشرطة إلى مكان الشقة، وضبطت المتهم والسلاح الناري، كما اصطحبت المجني عليها لسماع أقوالها.