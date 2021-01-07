ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية إلى 363485 حالة.. وتدشين «الجواز الصحي»

وصل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية، في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 87.770.643، بينما بلغت وفياته 1.893.983، فيما ارتفع إجمالي الشفاء من الفيروس على مستوى العالم إلى 63.264.920، ولم تسلم الدول حول العالم منه، ومن بين هذه الدول السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة في السعودية، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة، إلى 363485 حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى‏ 6278 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 138 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي حالات الشفاء من كورونا في البلاد 355037 حالة.

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، رصد حالات مصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد كورونا المتحور.

وقال «العالي» إنه رصدت 10 حالات لمصابين بالسلالة الجديدة، مشددا على أن تحور الفيروس مستمر منذ ظهوره.

وأعلنت السلطات البريطانية في ديسمبر من العام الماضي، اكتشاف سلالة جديدة من كورونا المستجد، قائلة: إنها انتشرت بوتيرة سريعة في جنوب شرقي البلاد.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أعلن في وقت سابق، اليوم، تدشين الجواز الصحي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة اختصارا باسم «سدايا»، ومنحه لمن أكمل تطعيمات كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، كشف أن أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على اللقاح، موضحا أن أكثر من 137 ألفا خضعوا حتى الآن للتطعيم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات، عبدالله شرف، في تصريح، أن الجواز يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من اللقاح وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة السعودية في ثوان؛ إذ يظهر مباشرة من خلال تطبيق «توكلنا».

وأشار «شرف» إلى أن السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.