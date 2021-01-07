10 معلومات عن السوري أويس مخللاتي بعدما أثار الجدل في عزاء حاتم علي

أثار الممثل السوري أويس مخللاتي، جدلا واسعا بعدما أجري جلسة تصوير في أثناء أدائه لواجب العزاء في المخرج حاتم علي، بإمارة دبي.

وفي التقرير التالي نعرض أبرز المعلومات عن أويس مخللاتي:

- ولد في دمشق، وبدأ العمل والاعتماد على نفسه بسن مبكرة.

- عمل في محل تحف وهدايا بعمر الخامسة عشرة، وكانت مهمته نقل البضاعة من وإلى المحل، إلى أن أسس عمله الخاص.

- كان يشتري قطعا بالجملة، ويعيد توزيعها على المحلات، مستخدما دراجته الهوائية.

- عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ترك منزل والديه بعد مواجهات طويلة معهم، واستأجر غرفة بحي باب توما في دمشق، وهناك وخارج أوقات العمل أصبح مهووسا بالقراءة، فأسس مكتبة صغيرة من مجموعة كتب كان يشتريها من على البسطات الموجودة تحت جسر الرئيس.

- تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون عام 2012، وبدأ العمل بالدوبلاج وهو طالب، وحينها كان السبب ماديا.

- شارك في الكثير من الأعمال التركية المدبلجة.

- انطلاقته الفعلية كانت في مسلسل «نص يوم»، مع المخرج سامر برقاوي بشخصية «جابر».

- في رمضان 2017 قدم الشخصية الأبرز في مسيرته، وهي «صخر شيخ الجبل»، في مسلسل «الهيبة».

- عندما ساءت الأوضاع الأمنية في سوريا، اضطر إلى أن يغادرها إلى لبنان بشكل نهائي.

- في نوفمبر 2017، شارك في برنامج «ديو المشاهير» الموسم الخامس، على شاشة إم تي في اللبنانية، لدعم إحدى الجمعيات الخيرية.

وتعرض «مخللاتي» لانتقادات من متابعيه عبر «انستجرام»؛ إذ علق أحد المتابعين قائلا: «مع احترامي لحضرتك بس رايحين علي عزاء ولا تتصور ومع ابتسامات، وين الحزن علي القامة العظيمة حاتم علي واحترام قدسية الموت» فيما علق آخر بقوله: «أنت رايح تعزي ولا تعمل فوتو شوت».