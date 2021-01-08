تعرف على عروض الخط الأرضي في العام الجديد.. هدايا وخصومات طوال يناير

أصبحت الحاجة إلى استخدام شبكات الإنترنت من أبرز الأشياء التي ظهرت أهميتها الكبرى على مدار العام الماضي 2020، مع بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وازدادت أهميتها مع بدء الموجة الثانية، والتي تتمثل خطورتها في كونها الأسرع انتشارا، حيث لجأت الكثير من المؤسسات والهيئات إلى تخفيض العمالة في المقرات بنسبة 50% من عدد الموظفين.

وتوجه الكثيرون من محبي استخدام باقات النت عبر الهاتف المحمول إلى توصيل الإنترنت المنزلي حتى يستطيعوا أداء الأعمال الخاصة بهم من المنزل، ولكن حتى يتم توصيل النت لمنزل لابد من توصيل التليفون الأرضي أولا، ما جعل الشركة المصرية للاتصالات تقوم بالإعلان عن عرض التليفون الأرضي لعام 2021.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، والراغبين في توصيل الإنترنت المنزلي، تفاصيل عرض التليفون الأرضي لعام 2021، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

تفاصيل عرض التليفون الأرضي 2021

العملاء الحاليين

- يحصل جميع العملاء الحاليين الذين قاموا بالتحويل لباقة WE أرضي 65، خلال شهر يناير، على تخفيض لاشتراك الباقة ليكون 35 جنيها في الشهر بدلاً من 65 جنيها حتى نهاية 2021.

- هؤلاء العملاء لديهم فرصة ليكونوا من ضمن 21 عميلا يحصلون يوميا على اشتراك مجاني لباقة WE أرضي 65 حتى نهاية 2021.

- يتم إرسال رسالة للعميل لإبلاغه بحصوله على الهدية.

العملاء الجدد

- يحصل جميع عملاء الخط الأرضي الجدد عند الاشتراك في باقة WE أرضي 65 خلال شهر يناير، على تخفيض لاشتراك الباقة ليكون 35 جنيها في الشهر بدلاً من 65 جنيها حتى نهاية 2021.

- كما أنهم لديهم فرصة أن يكونوا من ضمن 20 عميلا يحصلون يوميا على اشتراك مجاني لباقة WE أرضي 65 حتى نهاية 2021.

- يحصل العملاء الجدد على مصاريف التركيب مجاناً حيث يتم استردادها على الفاتورة التالية ويتم إرسال رسالة للعميل لإبلاغه بحصوله على الهدية.

الشروط والأحكام

- يستمتع العميل بالسعر المخفض للباقة أو الاشتراك الشهري حتى نهاية 2021.

- يحصل 14عميلا يوميا على اشتراك مجاني لمدة عام، والعرض يكون ساري حتى نهاية شهر يناير 2021.

- يتحمل العميل قيمة مبلغ الضرائب على سعر الباقة ومصاريف التركيب قبل الخصم.

- في حالة قيام العميل بالتحويل لباقة أقل سوف يفقد العرض.