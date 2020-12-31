خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر جديد، ما يجعل عمليات البحث تزداد عن «فاتورة التليفون الأرضي» على محرك البحث العالمي جوجل، حيث يرغب المواطنين في معرفة قيمة الفاتورة التليفون الأرضي وبالأخص عند اصدار قيمة الفواتير.

وسهّلت الشركة المصرية للاتصالات المسؤولة عن الخطوط الأرضية، إمكانية الاستعلام وحتى سداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء من الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نعرض لكم خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي من الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

طرحت الشركة المصرية للاتصالات خمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي إلكترونيًا، وحتى سدادها نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومصر بوجه خاص بسبب فيروس كورونا.

يمكن الاستعلام عن طريق الدخول إلي موقع شركة الاتصالات من هنـــا.

اختيار دفع عن فاتورة التليفون الارضي.

يتطلب الأمر إدخال بعض البيانات التي ستجدها على فواتير السابقة، وهي كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، وبعدها الضغط على «اظهر الفواتير».

وفي حالة كنت ترغب في سداد قيمة الفاتورة يمكن أن تتبع الخطوات التالية.

بعد ظهور الفاتورة وقيمتها، اضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

أضف البريد الإلكتروني عند ظهور صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، ثم الضغط على «سدد».

يمكن أن تختار من عدة طرق للدفع المناسب، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد»، والتي تعد الخطوة الأخيرة لسداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

خدمات إضافية على فاتورة التليفون الأرضي

وتقدّم شركة الاتصالات عدة خدمات إضافية منها خدمة «الفاتورة التفصيلية»، ويمكن من خلالها معرفة تفاصيل استهلاكك، سواء لمكالمات المحافظات، والمحمول، وخدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ويمكن استلام الفاتورة التفصيلية عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس حسب اختيار المشترك.

تكلفة خدمة الفاتورة التفصيلية

كما تقدّم خدمة الفاتورة التفصيلية مجانا لبيان استهلاك خدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ورسوم بيان مكالمات المحافظات، والمحمول جنيهين للفاتورة الشهرية، و6 جنيهات للفاتورة الربع سنوية، وسيتم إضافتها إلى أقرب فاتورة.