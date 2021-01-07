اقتحامات الأقصى.. تواصل انتهاكات المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال

واصل المستوطنون الإسرائيليون، إنتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، وإقتحموه من جديد، اليوم، تحت حراسة من قوات الإحتلال الإسرائيلي، وقام المستوطنون بجولات استفزازية في المكان.

وقالت «دائرة أوقاف القدس المحتلة»، إن عددا من المستوطنين اقتحموا «الأقصى» من جهة «باب المغاربة» تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء إقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات أداء طقوس تلمودية بقيادة الحاخام «الياهو ويبر» وعدد من حاخامات «جماعات الهيكل المتطرفة».

وفي 3 يناير الجاري، كان إقتحم 14 مستوطنًا، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما نفذ المستوطنون في ذلك الوقت، جولات سريعة داخل المسجد وغادروه من «باب السلسلة».

وفي 4 يناير من العام الجاري، إقتحمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي، وأجرت جولة استفزازية، وقامت بتفتيش أرجاء المصلى بشكل استفزازي.

وكان المفتي العام للقدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، ندد أمس الاول الثلاثاء، بمخططات الاحتلال الإسرائيلي لهدم «الأقصى» وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت وزارة الأوقاف في تقرير في وقت سابق، إن أكثر من 24 تدنيسا من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، شهده المسجد، فيما تم منع رفع الأذان 46 مرة في «الحرم الابراهيمي» الشريف بمدينة الخليل، خلال ديسمبر من العام الماضي 2020.

وواصل المستوطنون إقتحاماتهم للمقدسات الإسلامية، وقام مستوطنون، اليوم، بإقتحام مسجد ومقام النبي موسى جنوب أريحا في الضفة الغربية المحتلة، فيما أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عملية الإقتحام، مطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه الإنتهاكات.

وأصيب، 3 فلسطينيين، اليوم، برضوض، جراء إعتداء مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليهم في قرية كفر مالك، شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 6 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وقلقيلية، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضة الغربية المحتلة.

كما إعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أحدهما جريح، فيما أصابات القوات الإسرائيلية شاب فلسطيني آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وفككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددا من مساكن الفلسطينيين قرب بلدة «بيت إكسا» شمال غربي مدينة القدس المحتلة، كما اغلقت قوات الاحتلال، اليوم، مدخلي «قرية المغير» شرق رام الله، ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق آخر، بحث رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو في مكتبه بـ«رام الله»، اليوم، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول ملف المصالحة الفلسطينية.

ووقعت «الاتحاد لتدريب الطيران» الإماراتية اتفاقية مع شركة طيران «إسرا إير» الإسرائيلية، لتدريب طيارين إسرائيليين على أجهزة محاكاة طائرات «إيرباص أيه 320» A320 التابعة للاتحاد للطيران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.