مستوطنون يقتحمون باحة المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تسلم المقدسات في الأراضي المحتلة سواء الإسلامية او المسيحية من هذه الاعتداء.

واقتحم اليوم 90 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وقاموا بتأدية طقوسا تلمودية في منطقة «باب الرحمة».

وقالت دائرة «الأوقاف الإسلامية» بالقدس المحتلة، في بيان، إن شرطة الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين، بدءا من دخولهم «باب المغاربة»، وانتهاء بخروجهم من «باب السلسلة».

وفي سياق متصل، قال مسؤول «ملف الاستيطان» شمال الضفة غسان دغلس، اليوم، في تصريح إن مستوطني «معالي ليڤونة» هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة في «واد علي» جنوب نابلس، ما أسفر عن تعرض بعض المركبات لأضرار مادية،

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

من جانبها، اعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اليوم، اسيرا محررا يدعى محمد مروح كبها بزعم تنفيذه عملية قتل مستوطنة بعد اقتحام منزله في قرية طورة الغربية غرب جنين.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش وتمشيط داخل منزل كبها، وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية، احتجزت كافة أفراد عائلة الأسير المحرر وقامت بالتحقيق معهم.

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم، ان اتصالات سرية بين اسرائيل وحركة «حماس» بشأن التوصل الى صفقة تبادل بين الجانبين مستمرة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

ووضعت السلطات الإسرائيلية، أعلام المغرب على أسوار البلدة القديمة في القدس إلى جانب العلم الإسرائيلي، غداة توقيع اتفاق اليلام بين الجانبين.

وقال رئيس بلدية القدس المحتلة موشيه ليون:، إن هذه خطوة سياسية مهمة وتاريخية أخرى، معربا عن امله بعد أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من رؤية السياح من المغرب الذين سيأتون لزيارة القدس.