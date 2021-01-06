أسقف بني سويف يترأس قداس عيد الميلاد في غياب المصلين والشمامسة

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة، دون مشاركة شمامسة أو مواطنين، وخلت المطرانية وجميع كنائسها من الأقباط الذين اكتفوا بمتابعة القداس عبر القنوات الفضائية.

وأقام عدد من كنائس بني سويف، قداسات عيد الميلاد المجيد، بدون مشاركة شماسة أو مواطنين، في ضوء القرارات التي اتخذتها إيبارشية بني سويف، لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا المستجد في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقررت مطرانية بني سويف، في وقت سابق، أن تقام قداسات أعياد الميلاد والغطاس بحضور الآباء الكهنة والدياكونين ومعلمين الكنائس فقط، على أن يجري تلقي تهاني عيد الميلاد المجيد عبر الهاتف، وتعليق كافة الخدمات والأنشطة والاجتماعات، وإلغاء قداس رأس السنة الميلادية.

كما قررت تعليق صلوات الثالث وإغلاق قاعات العزاء، وإقامة صلوات المنتقل بحضور أسرة المنتقل فقط، على أن تقام صلوات المتوفى بكورونا بالمدافن، وصلوات الإكليل بحضور ما لا يزيد عن 20 شخصا من أسرتي العروسين.

كما ترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمطرانية ببا.

كما اعتذرت جميع كنائس مطرانية ببا، عن استقبال المهنئين بالأعياد والاكتفاء بالاتصال التليفوني، وتعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة الكنسية، وإقامة صلاوات الجنازة بكاهن واحد وشماس واحد فقط، وأسرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، وتقام صلوات الأكاليل بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصا من أسرتي العروسين.

ورفعت مديرية أمن بني سويف من الإجراءات الأمنية بمحيط الأديرة والكنائس تزامنا مع إقامة القداس.