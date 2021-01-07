المتحدة تطلق قناة «أون تايم سبورتس 3» مع انطلاق كأس العالم لكرة اليد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإطلاق قناة رياضية جديدة تنضم إلى مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس».

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن «أون تايم سبورتس هي أحدث القنوات التي تبدأ إرسالها علي تردد 12303 افقي علي النايل سات».

وأضاف أن إطلاق القناة جاء بناء علي خطة الشركة المتحدة برئاسة الاستاذ تامر مرسي لتلبية احتياجات المشاهد ويأتي على رأسها البث المباشر لمبارايات كأس العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال يناير الجاري.

والمعروف أن أون تايم سبورتس هي أقوي الشبكات الرياضية المفتوحة و التي تتمتع بوجود كوكبة من النجوم الرياضية تقدم المحتوي الاكثر تميزًا ومن المخطط ان تنطلق اون تايم سبورتس 3 الساعه 11 مساء الجمعه 8 يناير 2021.