"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر
كتب:
الوطن
10:22 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
فولكهارد فيندفور
تنعي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عميد المراسلين الأجانب في مصر السيد فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الاجانب الذي وافته المنية بعد ظهر الاثنين 19 أكتوبر 2020. و كان الفقيد قد حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الاولي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما له علي تفانيه في مهمته الصحفية طوال ستين عاما كان فيها مثالا للكفاءة و الاحتراف في العمل.
وتتقدم المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعازي لعائلة الفقيد و لكل العائلة الصحفية في مصر