"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر

تنعي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عميد المراسلين الأجانب في مصر السيد فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الاجانب الذي وافته المنية بعد ظهر الاثنين 19 أكتوبر 2020. و كان الفقيد قد حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الاولي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما له علي تفانيه في مهمته الصحفية طوال ستين عاما كان فيها مثالا للكفاءة و الاحتراف في العمل.

وتتقدم المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعازي لعائلة الفقيد و لكل العائلة الصحفية في مصر