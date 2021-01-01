«المتحدة للخدمات الإعلامية» تسعد قلوب المصريين في «رأس السنة» بأكبر عروض ألعاب نارية

احتفالات أسطورية ضخمة نظمتها «المتحدة للخدمات الإعلامية»، برئاسة رجل الأعمال، تامر مرسى، فى ليلة رأس السنة الجديدة، تعويضاً للمواطنين فى تلك الفترة الاستثنائية التى تشهدها البلاد، من حالة الإغلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا. مسئولية كبيرة اتخذتها «المتحدة» على عاتقها، بإسعاد قلوب المواطنين فى ظل الأجواء التى خلفتها آثار الموجة الثانية من الوباء، من خلال تنظيم أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر، على كوبرى «تحيا مصر»، وتابع تامر مرسى التحضيرات كافة حتى اللحظات الأخيرة، لحرصه على خروج الحفل بشكلٍ يليق بالمصريين.

حفلات وبرامج لألمع نجوم الغناء بمصر والعالم العربي تبعث رسالة للعالم بحجم الاستقرار والإنجازات القائمة

ومع دقات عقارب الساعة الثانية عشرة ليلاً، أضاءت «المتحدة» سماء القاهرة بأكبر عروض ألعاب نارية، وكذلك عد تنازلى للسنة الجديدة، نقلتها قنوات «المتحدة» فى بثٍ موحد. ولقيت الاحتفالية الأولى من نوعها فى مصر، استحسان المصريين، كونها ظهرت بصورة مُشرفة وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية، على غرار الاحتفالات التى تشهدها أغلب الدول الأجنبية، فضلاً عن أنها تبعث رسالة للعالم بحجم الاستقرار والإنجازات القائمة، وكذلك إسهامها فى الترويج للسياحة.

«نانسي وحسني وروبي وسلطان والرباعي» في القائمة

ولم تقف احتفالات «المتحدة» عند هذا الحد، إذ نظمت حفلاً غنائياً ضخماً لتامر حسنى ونانسى عجرم، نجمى الغناء فى مصر والوطن العربى، ليتابعه المصريون من منازلهم، عبر قنوات المجموعة، على هامش الاحتفال برأس السنة الجديدة. وحرصت نانسى عجرم، على هامش الحفل الذى قدّمته المُذيعة لما جبريل، على تهنئة المصريين بالعام الجديد، إذ قالت: «سنة كلها سلام ومحبة، وترجع لنا إنسانيتنا.. يكون فيها فرح وإيجابية.. وتكون حلوة علينا كلنا.. كورونا تخلص، وأهم شىء الصحة.. لأنه اكتشفنا بسنة 2020 قد إيه الصحة غالية، وقد إيه أشياء كنا ما بنفكر فيها، وبنقول مش معقول تحصل معنا وحصلت.. بتمنى الصحة لكل الناس، وسنة كلها سلامة وسلام».

وقدّم تامر حسنى باقة من ألمع أغانيه، منها «اختراع»، و«خليك فولاذى»، و«قولنى كلام»، و«نفس النهاية»، و«مبطلناش إحساس»، و«حلو المكان»، و«فجأة افترقنا»، فضلاً عن أغنية «نسيانك صعب أكيد» للفنان هانى شاكر. واحتفلت برامج «المتحدة» أيضاً مع الجمهور برأس السنة الجديدة، من خلال استضافة أبرز النجوم، وعلى رأسهم روبى وبهاء سلطان، ومُغنى الراب ويجز، ومصطفى حجاج، وصابر الرباعى وأحمد جمال.

وفى الإسكندرية، ظهر بابا نويل، بملابس حمراء معتادة، وذقن بيضاء غطتها كمامة طبية، بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، يحمل على كتفيه شنطة الهدايا للأطفال الصغار.

وحمل «جورج حلمى»، 32 سنة، كاميرته للتصوير، بينما ساعد «حميدة سعيد»، 36 سنة، رفيقه «هيثم الرملى»، 34 سنة، فى ارتداء ملابس «بابا نويل»، لتبدأ رحلة رسم البهجة على وجوه الأطفال، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم.

وبمجرد ظهور الثلاثى، ترك الأطفال لعبهم فى الشارع، وهرولوا تجاه «بابا نويل» يطلبون الهدايا ويلعبون معه، فلم يكن أمام الشاب سوى التأكيد على تباعدهم، وعدم التزاحم فى ما بينهم، قبل أن يبدأ فى إخراج الهدايا والحلوى من جعبته، ليوزعها على الأطفال الذين التفوا حوله.